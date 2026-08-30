/Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, 1 सितंबर के बाद बढ़ेगी बारिश, जानें आपके इलाके का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगस्त के आखिरी दिनों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश हो सकती है. 30 अगस्त को उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं, वहीं, पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहने का अनुमान है.

अभी किसी जिले में मौसम की विशेष चेतावनी नहीं

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फिलहाल राजस्थान के किसी भी जिले के लिए मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है. आगामी दिनों में मानसून की कमजोर स्थिति बनी रहने का अनुमान है. आईएमडी के अनुसार 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दोबारा बढ़ सकती हैं. वहीं सितंबर के शुरुआती दिनों में दक्षिण-पूर्वी और मध्य राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

श्रीगंगानगर में 40.3 डिग्री पहुंचा तापमान

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं, पश्चिमी राजस्थान का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. इस दौरान श्रीगंगानगर में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. राज्य में औसत आर्द्रता 40 से 80 प्रतिशत के बीच रही.

आईएमडी के एक सप्ताह के पूर्वानुमान के मुताबिक बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के अधिकांश हिस्सों में मानसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, वहीं, पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है.

30 अगस्त को उदयपुर में बारिश के आसार

दैनिक वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. हालांकि पूरे संभाग में बारिश होने की संभावना नहीं है. जयपुर, कोटा और भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के अन्य हिस्सों में व्यापक बारिश का फिलहाल कोई विशेष अनुमान नहीं है.

पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर समेत अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. स्थानीय स्तर पर बादल छाने या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर बारिश का दौर बनने के संकेत नहीं हैं.

1 सितंबर के बाद बदल सकता है मौसम

राजस्थान में 1 सितंबर तक अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है. हालांकि 1 सितंबर की दोपहर बाद दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है. इसके बाद 2 से 7 सितंबर के बीच दक्षिण-पूर्वी और मध्य राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं अपेक्षाकृत तेज बारिश भी हो सकती है. डीडवाना-कुचामन, सीकर, चूरू, दक्षिण-पूर्वी बीकानेर और पाली में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है. 4 से 7 सितंबर के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग के अलग-अलग हिस्सों में बिखरी हुई खंड बारिश हो सकती है, वहीं, इन संभागों के बड़े हिस्से में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है.

बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ा सकता है बारिश

आईएमडी के अनुसार 29 अगस्त की शाम उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट पर निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय था. इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इसके अगले 48 घंटों में प्रभावी होकर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है.

मानसून ट्रफ अमृतसर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, बस्ती, पटना और बांका होते हुए निम्न दबाव क्षेत्र तक सक्रिय है. मौसम विभाग के संकेतों के अनुसार सिस्टम की आगे की दिशा सितंबर की शुरुआत में राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है.

उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बारिश सीमित रहने के आसार

फिलहाल उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में व्यापक बारिश की संभावना कम है. हालांकि कुछ जगहों पर बिखरी हुई खंड बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में मानसून की विदाई का सामान्य समय करीब 17 सितंबर और पूर्वी राजस्थान में 30 सितंबर माना जाता है.

इस बार मानसून की सक्रियता कमजोर रहने के कारण आगे का मौसम सिस्टम और बारिश के पैटर्न पर निर्भर करेगा. सितंबर की शुरुआत में पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश का दौर बनने की संभावना फिलहाल कम है.