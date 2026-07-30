Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव होने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 5 से 6 दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा. इस दौरान कई इलाकों में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग सहित आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश भी हो सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और जरूरत होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है.

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पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी बारिश

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 30 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके अलावा 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी या अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इससे पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को भी अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है.

30 जुलाई को इन जिलों के लिए जारी हुई चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 30 जुलाई को जारी नाउकास्ट चेतावनी में ब्यावर और अजमेर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही मध्यम से भारी बारिश के कुछ दौर आने की संभावना भी जताई गई है.

इसके अलावा चूरू, झुंझुनूं, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, पाली, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन, तेज हवाओं और बारिश की संभावना बनी हुई है.

अगले छह दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 जुलाई से 3 अगस्त तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को इन क्षेत्रों के अधिकांश स्थानों पर वर्षा का अनुमान है. वहीं 4 अगस्त को बारिश की गतिविधियां कुछ कम होकर कुछ स्थानों तक सीमित रह सकती हैं.

दूसरी ओर बीकानेर और जोधपुर संभाग में 30 जुलाई तथा 3 और 4 अगस्त को कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है. जबकि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इन दोनों संभागों के अनेक क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने लोगों को दी सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर नहीं रुकने की सलाह दी है. पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की गई है. जलभराव वाले क्षेत्रों और अंडरपास में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि तेज बारिश के दौरान वहां आवागमन प्रभावित हो सकता है. बिजली गिरने की आशंका वाले समय में खुले मैदानों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है.

किसानों और आम लोगों के लिए राहत की उम्मीद

लगातार एक्टिव हो रहे मानसून से प्रदेश के कई हिस्सों में खेती और जल स्रोतों को फायदा मिलने की उम्मीद है. यदि अनुमान के अनुसार बारिश होती है तो खरीफ फसलों को नमी मिलेगी और जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ सकती है. जिन क्षेत्रों में भारी या अतिभारी बारिश की संभावना है, वहां लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी मौसम संबंधी अपडेट का पालन करने की सलाह दी गई है.