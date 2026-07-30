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राजस्थान में भयंकर आंधी-तूफान करने वाला है अटैक! इन जिलों में IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

Rajasthan weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के लिए नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है. बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, टोंक, कोटा, झालावाड़ समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली गिरने के समय खुले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 30, 2026, 06:00 AM IST | Updated:Jul 30, 2026, 06:00 AM IST
राजस्थान में भयंकर आंधी-तूफान करने वाला है अटैक! इन जिलों में IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट
Image Credit: AI Generated Image

Rajasthan weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार सुबह राजस्थान के लिए नाउकास्ट मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.


बीकानेर संभाग में ऑरेंज अलर्ट

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मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है. इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज बारिश होने की संभावना है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं. विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.


इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, बादलों की गर्जना और बिजली चमकने की संभावना है. कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. विभाग ने किसानों, वाहन चालकों और खुले क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.


मौसम विभाग की एडवाइजरी

IMD ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. बिजली चमकने के समय खुले मैदान, खेत और जलाशयों के आसपास नहीं जाएं. तेज हवाओं के दौरान कच्चे मकानों, अस्थायी ढांचों और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और दृश्यता कम होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं.


किसानों और आमजन के लिए सलाह

बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए किसानों को खेतों में चल रहे कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कटाई के बाद खुले में रखी कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता है. वहीं आम नागरिकों से मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है. प्रशासन भी स्थानीय स्तर पर स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.


अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की जरूरत

मौसम विभाग के अनुसार यह नाउकास्ट चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी है. इस दौरान कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है और कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश, मेघगर्जन तथा तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. ऐसे में नागरिकों को मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर ध्यान देने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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