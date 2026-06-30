/राजस्थान में जल्दी आ सकता है मानसून, 4-5 दिनों में दक्षिण-पूर्वी इलाकों में देगा दस्तक

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन बारिश होने से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है. इसके चलते ही मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय होने और आगामी 4-5 दिनों में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून आ सकता है.

वहीं, दक्षिण-पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में और कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं.

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राज्य के कोटा, उदयपुर संभाग कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन तेज आंधी (50-60 Kmph) बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. इस दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3-4 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री तथा नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी दर्ज होने की प्रबल संभावना है.

वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही और छिटपुट बारिश हो सकती है.

जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के साथ कई जिलों में बादल छाए रहने और बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं, कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने और मानसूनी ट्रफ के अनुकूल स्थिति में आने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसके असर से आने वाले कुछ दिनों तक अधिकांश जिलों में मौसम ठंडा बना रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है.