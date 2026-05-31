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राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने आने वाले 3 घंटों के लिए 24 जिलों में  तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. 

 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 31, 2026, 08:51 PM|Updated: May 31, 2026, 08:51 PM
राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम के हाल बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं. लगातार दो दिनों से यहां तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश दर्ज की जा रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटों के लिए भी कुछ जिलों में मौसम बिगड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी

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मौसम विभाग का कहना है कि भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

चित्तौड़गढ़ में मौसम ने ली करवट

वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ले ली. गंगरार, निम्बाहेड़ा, बेगूं और कपासन सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गर्जना और झमाझम बारिश का दौर चला. बेगूं नगर में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ हुई बारिश से बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मुर्गी फार्म हुआ तहस-नहस

टोंक में तेज आंधी तूफान से आम जन को भारी नुकसान हुआ. दूनी क्षेत्र में मुर्गी फार्म तहस-नहस हुआ. कई इलाकों में मकानों में टिनसेट लगे, पक्के मकान की दीवारें, पेड़ ओर बिजली के पोल गिर पड़े. शनिवार की शाम लगभग 80 से 100 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली.

आसमान में भरी धूल ही धूल

इसके अलावा फतेहपुर कस्बे और क्षेत्र में भी शनिवार को दोपहर बाद धूलभरी आंधी आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा कस्बे एव क्षेत्र मे आज गर्मी से लोगों को राहत मिली लेकिन दोपहर बाद धूलभरी तेज आंधी आने से परेशानी का सामना भी करना पड़ा. शहर में तेज धूलभरी आंधी चलने के कारण अनेक जगहों पर होडिंग टूट कर हवा में उड़ गए. कस्बा एक बारी तो धूलभरी आंधी में छीप सा गया. तेज हवाओं का दौर चलने से मौसम भी सुहावना हो गया और हल्की बारिश भी दर्ज की गई.

तेज हवाओं से कई पेड़ धराशाही

कोटा में भी मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद शनिवार रात्रि को तेज धूलभरी आंधी से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया. तेज हवाओं से कई पेड़ धराशाही हो गए. सुभाष सर्किल पर अचानक तेज आंधी से विशाल पेड़ जड़ से उखड़ कर चलते ऑटो पर गिरा. इस घटना में सभी लोग बाल-बाल बच गए.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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