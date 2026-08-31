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राजस्थान में बारिश का इंतजार खत्म? 2 सितंबर से बरसेंगे बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर है. 1 सितंबर को ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. 2-3 सितंबर से भरतपुर-जयपुर में बारिश शुरू हो सकती है. 4-7 सितंबर को कई संभागों में गरज-चमक के साथ बारिश और कोटा में भारी बारिश के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 31, 2026, 05:34 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 05:34 PM IST
राजस्थान में बारिश का इंतजार खत्म? 2 सितंबर से बरसेंगे बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में मानसून फिलहाल कमजोर है.

Rajasthan Weather Update: 31 अगस्त 2026 की शाम तक राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं. पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के असर से अब सितंबर की शुरुआत में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 2-3 सितंबर से बारिश शुरू हो सकती है.

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बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. इसका असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है. फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कमजोर है, लेकिन आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में मौसम करवट ले सकता है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

1 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
1 सितंबर को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. मानसून की गतिविधियां अभी कमजोर रहेंगी. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी फिलहाल बारिश का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा.

2-3 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 सितंबर से भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. इस दौरान बादल बनने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. यानी लंबे समय से कमजोर पड़े मानसून के बीच पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं.

4 से 7 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश
4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कोटा संभाग और इसके आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश भी हो सकती है. ऐसे में इन इलाकों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी होगी.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून रहेगा कमजोर
जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मानसून की स्थिति कमजोर रहने का अनुमान है. हालांकि 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल प्रदेश के लिए कोई रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी होने की जानकारी नहीं है. बारिश और गरज-चमक वाले इलाकों में स्थानीय स्तर पर येलो अलर्ट जैसी चेतावनी जारी होने पर मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें.

आंधी-गरज चमक में ऐसे रहें सुरक्षित
बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. आंधी आने पर घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से वाहन लेकर निकलने से बचें. मौसम खराब होने पर बिजली के उपकरणों से भी सावधानी रखें और स्थानीय प्रशासन व मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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