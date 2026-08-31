/राजस्थान में बारिश का इंतजार खत्म? 2 सितंबर से बरसेंगे बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 31 अगस्त 2026 की शाम तक राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं. पिछले 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा. हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के असर से अब सितंबर की शुरुआत में पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 2-3 सितंबर से बारिश शुरू हो सकती है.

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बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. इसका असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है. फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कमजोर है, लेकिन आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में मौसम करवट ले सकता है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

1 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

1 सितंबर को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. मानसून की गतिविधियां अभी कमजोर रहेंगी. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी फिलहाल बारिश का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा.

2-3 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 सितंबर से भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. इस दौरान बादल बनने के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है. यानी लंबे समय से कमजोर पड़े मानसून के बीच पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं.

4 से 7 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश

4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कोटा संभाग और इसके आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश भी हो सकती है. ऐसे में इन इलाकों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी होगी.

पश्चिमी राजस्थान में मानसून रहेगा कमजोर

जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मानसून की स्थिति कमजोर रहने का अनुमान है. हालांकि 4 से 6 सितंबर के दौरान बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल प्रदेश के लिए कोई रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी होने की जानकारी नहीं है. बारिश और गरज-चमक वाले इलाकों में स्थानीय स्तर पर येलो अलर्ट जैसी चेतावनी जारी होने पर मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें.

आंधी-गरज चमक में ऐसे रहें सुरक्षित

बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. आंधी आने पर घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से वाहन लेकर निकलने से बचें. मौसम खराब होने पर बिजली के उपकरणों से भी सावधानी रखें और स्थानीय प्रशासन व मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें.