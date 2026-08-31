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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अब 3 सितंबर के बाद बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले चार से पांच दिनों तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. हालांकि 3 सितंबर से प्रदेश के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 4 से 7 सितंबर के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 31, 2026, 05:59 AM IST | Updated:Aug 31, 2026, 05:59 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अब 3 सितंबर के बाद बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट
Image Credit: Rajasthan Weather Update, 31 August

Rajasthan Weather Update, 31 August: जयपुर. राजस्थान में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. अगले 24 घंटे में इसके और मजबूत होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना जताई गई है. इसका असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है.

अगले 4-5 दिन कमजोर रहेगा मानसून
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं. यानी इस दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश की संभावना कम है. कुछ जगह स्थानीय मौसम के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन व्यापक स्तर पर बारिश का दौर फिलहाल नहीं दिख रहा है.

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खासकर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है. यहां अगले कुछ दिनों तक कमजोर मानसून परिस्थितियां बनी रह सकती हैं.

3 सितंबर से बदल सकता है मौसम
हालांकि सितंबर की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. विभाग ने उत्तर-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 3 सितंबर से बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना जताई है. इसके बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.


इन संभागों में बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, 4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल इसे बड़े बारिश के दौर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है.

वहीं बीकानेर संभाग में 5 से 8 सितंबर के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के अन्य इलाकों में फिलहाल मानसून कमजोर रहने का अनुमान है. मौसम विभाग की इस संभावना से संकेत मिलते हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के कुछ हिस्सों को बारिश से राहत मिल सकती है, जबकि कई इलाकों में अभी भी मानसून की गतिविधियां सीमित रहने की उम्मीद है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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