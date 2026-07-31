/बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 7 जिले, इन शहरों में जमकर बरसेंगे बदरा

Rajasthan Weather Update, 31 July: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों के लिए नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे के दौरान जयपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. इसके चलते इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.



इन जिलों में रहेगा सबसे ज्यादा असर

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मौसम विभाग के अनुसार जयपुर संभाग के साथ-साथ दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में बादलों की आवाजाही तेज रहेगी. पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है और यातायात पर भी असर पड़ सकता है.



लोगों के लिए क्या है सलाह?

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश और आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. तेज हवा के दौरान कच्चे और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूर रहें. किसान खेतों में काम करते समय मौसम की स्थिति पर नजर रखें और बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. वाहन चालकों को भी बारिश के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है.



प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश

येलो अलर्ट के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. यदि कहीं तेज बारिश या आंधी से नुकसान होता है तो तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे.



मौसम विभाग की अपील

IMD ने कहा है कि यह नाउकास्ट चेतावनी अल्प अवधि के मौसम पूर्वानुमान पर आधारित है और मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है. ऐसे में लोग मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें. यदि बारिश, तेज हवा या वज्रपात शुरू हो जाए तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लें. मौसम विभाग ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन का पालन करने की अपील की है.

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