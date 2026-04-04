राजस्थान में आधी रात अचानक बदला मौसम! IMD ने 6 जिलों में जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में कल हुई बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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Rajasthan Weather: राजस्थान में कल हुई बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज प्रदेश के 6 जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है. जिसके कारण मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग ने दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलरेट जारी किया है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली और तेज अंधड़ (40-50 Kmph) चलने की संभावना है. वहीं कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है.
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वहीं जयपुर, अलवर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली के साथ ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की भी संभावना है.
इसके साथ ही कल 5 अप्रैल को बारिश और आंधी की गतिविधियों में कुछ कमी होगी. हालांकि एक और पीछे नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 6 अप्रैल से ही शुरू होगा. इसके असर से 6 अप्रैल को दोपहर बाद जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में फिर से तेज आंधी इसके अलावा मेघ गर्जन आकाशीय बिजली के साथ में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है.
यह सिस्टम भी काफी एक्टिव है, मजबूत है और इस बार भी फिर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ द्वारा हवाओं के साथ नमी सप्लाई होगी. इसके बाद यदि देखें तो 7 अप्रैल को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके अजमेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों में भी तेज मेघ गर्जन, तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी.
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