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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. 4 अगस्त मंगलवार को IMD जयपुर ने अगले 3 घंटे के लिए जयपुर, दौसा, झुंझुनूं और भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट लागू है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 04, 2026, 06:22 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 06:22 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan Weather Update: धोरों की धरती राजस्थान में आज मौसम तगड़ा यू-टर्न लेने जा रहा है. मरुधरा में हर दिन मौसम करवट ले रहा है. वहीं, आज 4 अगस्त मंगलवार को मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार जयपुर, दौसा, झुंझुनूं और भरतपुर सहित कुछ जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है.

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किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, आज मंगलवार को जयपुर, दौसा, झुंझुनूं एवं भरतपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन हो सकता है. इसके साथ अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

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इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

IMD जयपुर ने करौली, धौलपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर और चूरू जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. यहां कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी बनी हुई है.

आगामी दिनों में मौसम का हाल
5 अगस्त: पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं-कहीं वर्षा जारी रहने की संभावना. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी छिटपुट बारिश हो सकती है.


6 अगस्त: जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश के आसार. बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी हल्की से मध्यम वर्षा संभव.


7 अगस्त: जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में बारिश का दायरा बना रहेगा. बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना.


8 अगस्त: पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश होने के संकेत.


9 अगस्त: जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है. वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है.

खराब मौसम के दौरान न करें ये चीजें
खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. बिजली चमकने और मेघगर्जन के समय खुले स्थानों में रुकने की बजाय सुरक्षित भवन के भीतर शरण लें. कमजोर पेड़ों और घरों से दूरी बनाए रखें. तेज हवा के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें. वाहन चलाते समय दृश्यता कम होने पर स्पीड कंट्रोल रखें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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