/राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है. राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

इसके अलावा कुछ इलाकों पर अतिभारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है. लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के उफान पर आने की आशंका बढ़ गई है.

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इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि 4 जुलाई को बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार हैं. कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और बूंदी के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर जिलों में भी मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है.

तेज हवा के साथ भारी बारिश

इसके साथ ही तेज हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके साथ आकाशीय बिजली गिरने भी गिर सकती है. ऐसे में कोटा, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से बादर गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई. दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश से बांधों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है.

कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों विशेषकर सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंग और उड़द की बुवाई के लिए फायदेमंद है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने वाला है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज आ सकती है.