Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में मानसून सक्रिय है और 4 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. जानें अपने इलाके का हाल. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 04, 2026, 12:59 PM|Updated: Jul 04, 2026, 01:02 PM
राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
Image Credit: file photoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है. राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

इसके अलावा कुछ इलाकों पर अतिभारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है. लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के उफान पर आने की आशंका बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि 4 जुलाई को बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में बादल गरजने के साथ बारिश होने के आसार हैं. कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और बूंदी के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और नागौर जिलों में भी मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है.

तेज हवा के साथ भारी बारिश

इसके साथ ही तेज हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके साथ आकाशीय बिजली गिरने भी गिर सकती है. ऐसे में कोटा, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से बादर गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई. दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश से बांधों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है.

कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों विशेषकर सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंग और उड़द की बुवाई के लिए फायदेमंद है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश जिलों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने वाला है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज आ सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Photos: राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री से कोटपूतली में हुई बारिश, खिले किसानों के चेहरे

ट्रेंडिंग न्यूज़

सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

पहली बारिश में धंसी जयपुर की सबसे व्यस्त सड़क! टोंक रोड पर हुआ 20 फीट का विशाल गड्ढा

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

सीकर-चूरू से लग्जरी गाड़ियों में पहुंचते थे जुआरी, भाजपा नेता के बंद मकान में चल रहा था जुए का अड्डा

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

5% के लिए रफीक ने देश से कर डाली गद्दारी, 8 बैंक खातों, विदेशी नंबरों और मनी ट्रेल की जांच, पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

PM Modi Rajasthan Visit: आज राजस्थान में PM मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

खेल मैदान की दीवार पर नाला रोकने से बवाल! स्कूल स्टाफ पर हमला, AAO गंभीर घायल

TAGS:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather
2
Bhilwara news
3
Dungarpur news
4
Jhunjhunu News
5
Rajasthan News