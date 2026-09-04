/राजस्थान को तबीयत से भिगोने आ रहे हैं काले बादल! इन संभागों में ताबड़तोड़ बरसेंगे बदरा, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 4 और 5 सितंबर को राज्य के दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कुछ जगह भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने खासतौर पर कोटा और भरतपुर संभाग के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी WML उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी श्रीगंगानगर और WML से होकर गुजर रही है.

पिछले 24 घंटे में कई जगह बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी और अतिभारी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश सवाई माधोपुर के खंडार में 130 मिलीमीटर दर्ज की गई.

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आज कोटा संभाग में भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. वहीं कोटा संभाग के जिलों में कुछ जगह भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

5 सितंबर को भी बारिश के आसार

5 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है. वहीं एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश की भी संभावना है. इसके अलावा जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.



6-7 सितंबर से कम होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 सितंबर से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि, इस दौरान भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 8 सितंबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिर से कमी आने की प्रबल संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान वर्तमान मौसम परिस्थितियों के आधार पर जारी किया है.

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