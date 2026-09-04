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राजस्थान में मौसम ने ली करवट! जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, इन 20 जिलों में भी बारिश का खतरा

Rajasthan Weather: राजस्थान में 4 सितंबर की शाम के बाद बारिश का दौर जारी रहेगा. जयपुर-दौसा में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट है. तेज हवाओं, गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 5 सितंबर को भरतपुर-कोटा में भारी बारिश के आसार हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 04, 2026, 05:02 PM IST | Updated:Sep 04, 2026, 05:02 PM IST
राजस्थान में मौसम ने ली करवट! जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, इन 20 जिलों में भी बारिश का खतरा
Image Credit: राजस्थान में 4 सितंबर की शाम के बाद बारिश का दौर जारी रहेगा.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 4 सितंबर की शाम के बाद भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगह मध्यम से भारी और अति भारी बारिश दर्ज की गई है. सवाई माधोपुर के खंडार में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा.

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जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश
मौसम विभाग ने 4 सितंबर को जयपुर और दौसा जिले के साथ आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मेघगर्जन हो सकती है. इसके साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शाम के बाद भी इन इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

20 जिलों में येलो अलर्ट का असर
सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में येलो अलर्ट है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

कम दबाव का क्षेत्र बना मौसम का कारण
राजस्थान में बारिश की गतिविधियों के पीछे उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अहम कारण है. इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी श्रीगंगानगर और इस लो प्रेशर एरिया से होकर गुजर रही है. इसके चलते पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर बना हुआ है. दिए गए मौसम पूर्वानुमान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव का उल्लेख नहीं है, इसलिए मौजूदा बारिश का मुख्य कारण मानसूनी सिस्टम और लो प्रेशर एरिया ही है.

4 सितंबर को इन संभागों में तेज बारिश
4 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के साथ शेखावाटी के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. कोटा संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है. ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शाम के बाद मौसम को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूरत है.

5 सितंबर को भी भारी बारिश के आसार
5 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में बारिश का असर बना रहेगा. यहां कुछ जगहों पर भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 6 और 7 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. 8 सितंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और कम होने की प्रबल संभावना है.

आंधी-बारिश के दौरान ऐसे करें बचाव
तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें. बिजली चमकने के समय घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. तेज हवाओं के दौरान बिजली के खंभों, होर्डिंग और कमजोर निर्माण से दूर रहें. जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचें और मौसम खराब होने पर गैर जरूरी यात्रा को टालना बेहतर रहेगा. ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह पर ध्यान दें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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