/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 13 जिलों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव होने के संकेत दे रहा है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आज 4 सितंबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इस दौरान कुछ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

4 सितंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर की चेतावनी के अनुसार 4 सितंबर को जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में मौसम खराब होने की संभावना है.

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इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

कोटा संभाग में भारी बारिश की भी संभावना

4 और 5 सितंबर को कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 4 से 7 सितंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

दैनिक बारिश पूर्वानुमान में भी 4 सितंबर को इन पांच संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना बताई गई है, वहीं, बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

पश्चिमी राजस्थान में कमजोर रहेगा मानसून

पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आने वाले दिनों में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है. 4 से 6 सितंबर के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और पाली जैसे पश्चिमी इलाकों में फिलहाल व्यापक बारिश की चेतावनी नहीं है.

5 से 7 सितंबर तक कैसा रहेगा मौसम

5 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना रह सकता है. कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. 6 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम अधिकांशतः शुष्क रहने का अनुमान है. 7 सितंबर को कोटा संभाग में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.

8 सितंबर से कम होगी बारिश

मौसम केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार, 8 सितंबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. यानी अगले कुछ दिनों तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहने के बाद बारिश का दौर धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है.

मौसम विभाग की सलाह

मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर रहने से बचना चाहिए. विशेष रूप से पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की सलाह दी गई है. मौसम की स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है. राजस्थान के लिए 4 सितंबर की IMD चेतावनी में पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन और तेज हवाओं की संभावना दर्ज की गई है.