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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 5 अगस्त को उत्तर-पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. IMD के अनुसार 6-7 अगस्त को नया परिसंचरण तंत्र बनने से मानसून फिर सक्रिय होगा और 7 से 10 अगस्त के बीच जयपुर, कोटा, अजमेर व भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 05, 2026, 06:26 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 06:26 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल
Image Credit: जयपुर, कोटा, अजमेर में बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सावन जमकर बरस रहे हैं. जयपुर से लेकर उदयपुर तक के तमाम जिले बारिश के जलभराव से जलमग्न हो चुके हैं. लोगों को आवागमन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, आज 5 अगस्त बुधवार को मानसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज उत्तर-पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 6 से 7 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में नया परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से राज्य में मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और 7 से 10 अगस्त के दौरान कई जिलों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी तथा अतिभारी बारिश दर्ज हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है.

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आज 5 अगस्त को कहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त को उत्तर-पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जयपुर मौसम केंद्र ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना जताई है. इनके अलावा भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, जोधपुर और बीकानेर संभाग की कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है.

6 से 7 अगस्त के बीच बनेगा नया परिसंचरण तंत्र

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान और उससे सटे क्षेत्रों के ऊपर 6 से 7 अगस्त के बीच एक नया परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है. इसके बनने के बाद मानसून की गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं. इसी प्रणाली के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में वर्षा का दायरा और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं.

7 से 10 अगस्त के दौरान इन संभागों में बढ़ेगी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 7 से 10 अगस्त के बीच भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी तथा अतिभारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. इन क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने पर जलभराव और स्थानीय स्तर पर आवागमन प्रभावित हो सकता है.

जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए क्या है पूर्वानुमान
जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है. हालांकि 7 से 9 अगस्त के बीच इन दोनों संभागों के कुछ क्षेत्रों में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

मौसम का असर इन्हें करेगा प्रभावित
भारी बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. तेज हवा और गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों पर जोखिम बढ़ सकता है. स्थानीय स्तर पर सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना रहेगी. निचले इलाकों में पानी भरने से दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था पर नजर रखने की जरूरत होगी.

आमजन रखें इन बातों का ध्यान
गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें.
तेज हवा के समय कमजोर निर्माण और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें.
जलभराव वाले मार्गों से गुजरने से पहले स्थिति की जानकारी लें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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