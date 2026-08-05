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राजस्थान में फिर बदलेंगे बारिश, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. 5 अगस्त को पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग ने अगले 24-48 घंटों में कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 05, 2026, 01:01 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 01:01 PM IST
राजस्थान में फिर बदलेंगे बारिश, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है, जिससे आज यानी 5 अगस्त बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के अस से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं.

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इन इलाकों में बारिश की दौर जारी

जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में कई स्थानों पर बादल छाए रहे और रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहा, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई.

जयपुर में मौसम हुआ सुहावना
वहीं, राजधानी जयपुर में सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई. दोपहर बाद कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है. कोटा संभाग के बारां, झालावाड़ और बूंदी में कहीं-कहीं अच्छी बारिश हुई. वहीं, धौलपुर और करौली में भी मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई.

24 से 48 घंटों में भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं. इस दौरान कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह देते हुए लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है.

कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश
अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पश्चिमी राजस्थान में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा, जबकि बारिश वाले इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आई. मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में मानसून सामान्य से सक्रिय रहने की संभावना है. ऐसे में प्रदेश के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है.

7 से 10 अगस्त भारी से अतिभारी बारिश
पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर 6-7 अगस्त से एक नया परिसंचरण तंत्र बनने से दोबरा मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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