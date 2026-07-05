/राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले कुछ घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने, धूलभरी आंधी और बारिश देखी जा सककी हैं. इसके चलते लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.

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मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर और टोंक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन दोनों जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी आने और ओलावृष्टि होने की संभावना है.

इन जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग का कहना है कि खराब मौसम के कारण कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है.

इसके अलावा बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, दौसा, करौली, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, भरतपुर और धौलपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, मेघगर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है. वहीं, धूलभरी आंधी की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है.

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और आंधी के दौरान बड़े पेड़, बिजली के खंभे, कच्चे मकान, झोपड़ियां और अन्य कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं, खेतों में खड़ी फसलों पर भी तेज हवा, बारिश और संभावित ओलावृष्टि का असर पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को अपनी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए पहले से आवश्यक इंतजाम करने की सलाह दी गई है.

कई हिस्सों में सक्रिय है मौसमी सिस्टम

मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें. मेघगर्जन और बिजली चमकने के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण ना लें और किसी सुरक्षित जगह पर ही रहें. वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने, तेज गति से वाहन न चलाने और दृश्यता कम होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सक्रिय मौसमी सिस्टम के असर से यह बदलाव देख जा रहा है. आने वाले घंटों में स्थानीय स्तर पर तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं.