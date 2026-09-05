/राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 5 सितंबर को इन जिलों में भारी-अतिभारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर भारी और अतिभारी बारिश हुई. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) बना हुआ है, जिसके असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश हो रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ट्रफ लाइन आज यानी 5 सितंबर को भी श्रीगंगानगर और WML से होकर गुजर रही है. इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटों में बारां, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश हुई.

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5 सितंबर इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 5 सितंबर को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में इन संभागों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

आगामी तीन घंटों के लिए इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर एवं बारां जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता की वजह से स्थानीय स्तर पर तेज बारिश और जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है.

6 सितंबर को भी जारी रहेगा बारिश का दौर

6 सितंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

7 सितंबर से कम होगी भारी बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि 7 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है यानी आने वाले दो दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर बना रहेगा, लेकिन इसके बाद भारी बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कम होने लगेगी.

8 सितंबर से थम सकता है बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक, 8 सितंबर से राज्य के अधिकांश भागों में आने वाले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां फिर थमने की संभावना है.

