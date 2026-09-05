Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 5 सितंबर को इन जिलों में भारी-अतिभारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 5 सितंबर को इन जिलों में भारी-अतिभारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है. उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) और मानसून ट्रफ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है. 5 सितंबर को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 05, 2026, 12:57 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 01:03 PM IST
राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल, 5 सितंबर को इन जिलों में भारी-अतिभारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर भारी और अतिभारी बारिश हुई. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) बना हुआ है, जिसके असर से राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश हो रही है.

मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ट्रफ लाइन आज यानी 5 सितंबर को भी श्रीगंगानगर और WML से होकर गुजर रही है. इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है. बीते 24 घंटों में बारां, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

5 सितंबर इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, 5 सितंबर को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने के आसार हैं. ऐसे में इन संभागों के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

आगामी तीन घंटों के लिए इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर एवं बारां जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता की वजह से स्थानीय स्तर पर तेज बारिश और जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है.

6 सितंबर को भी जारी रहेगा बारिश का दौर
6 सितंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

7 सितंबर से कम होगी भारी बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि 7 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है यानी आने वाले दो दिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर बना रहेगा, लेकिन इसके बाद भारी बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कम होने लगेगी.

8 सितंबर से थम सकता है बारिश का दौर
मौसम विभाग के मुताबिक, 8 सितंबर से राज्य के अधिकांश भागों में आने वाले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां फिर थमने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में मानसून फिर दिखाएगा असर, अगले 3 घंटों में इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, इन 20 जिलों में भी बारिश का खतरा

राजस्थान को तबीयत से भिगोने आ रहे हैं काले बादल! इन संभागों में ताबड़तोड़ बरसेंगे बदरा, पढ़ें वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये 10 काम, राजस्थान पुलिस की साइबर एडवाइजरी
2
3
4
5