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राजस्थान में मानसून फिर दिखाएगा असर, अगले 3 घंटों में इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 05, 2026, 05:55 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 05:55 AM IST
राजस्थान में मानसून फिर दिखाएगा असर, अगले 3 घंटों में इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें आज का वेदर अपडेट
Image Credit: Rajasthan Mausam Update 5 September

Rajasthan Mausam Update 5 September: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने अगले तीन घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों और उनके आसपास के इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.

मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक अजमेर, दौसा, झुंझुनूं, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ समेत आसपास के इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना है.

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तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान

अलर्ट वाले जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि पूरे जिले में एक जैसी स्थिति रहने की संभावना नहीं है. कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में मौसम सामान्य रह सकता है.


लोगों को सतर्क रहने की सलाह

येलो अलर्ट के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर बारिश और तेज हवा के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है. पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचों के आसपास खड़े होने से भी बचना बेहतर रहेगा.


राजस्थान के दूसरे हिस्सों में मौसम सामान्य

मौसम विभाग के नक्शे में राजस्थान के बड़े हिस्से में फिलहाल किसी बड़े मौसम अलर्ट का संकेत नहीं है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भी निगरानी रखने की जरूरत है.


फिलहाल विभाग ने यह चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की है. ऐसे में अलर्ट वाले जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखनी चाहिए. खासकर वाहन चालकों को बारिश और तेज हवाओं के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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