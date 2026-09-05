/राजस्थान में मानसून फिर दिखाएगा असर, अगले 3 घंटों में इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

Rajasthan Mausam Update 5 September: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने अगले तीन घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों और उनके आसपास के इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है.

मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक अजमेर, दौसा, झुंझुनूं, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ समेत आसपास के इलाकों में मौसम खराब होने की संभावना है.

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तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान

अलर्ट वाले जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि पूरे जिले में एक जैसी स्थिति रहने की संभावना नहीं है. कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में मौसम सामान्य रह सकता है.



लोगों को सतर्क रहने की सलाह

येलो अलर्ट के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर बारिश और तेज हवा के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है. पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचों के आसपास खड़े होने से भी बचना बेहतर रहेगा.



राजस्थान के दूसरे हिस्सों में मौसम सामान्य

मौसम विभाग के नक्शे में राजस्थान के बड़े हिस्से में फिलहाल किसी बड़े मौसम अलर्ट का संकेत नहीं है. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भी निगरानी रखने की जरूरत है.



फिलहाल विभाग ने यह चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की है. ऐसे में अलर्ट वाले जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखनी चाहिए. खासकर वाहन चालकों को बारिश और तेज हवाओं के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

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