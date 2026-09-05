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राजस्थान में मौसम का सबसे बड़ा अलर्ट! अगले 24 घंटे 31 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में 5 सितंबर की शाम के बाद कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का दौर रहेगा. भरतपुर, जयपुर और कोटा में भारी बारिश के आसार हैं. 6 सितंबर को भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 05, 2026, 05:56 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 05:56 PM IST
राजस्थान में मौसम का सबसे बड़ा अलर्ट! अगले 24 घंटे 31 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: राजस्थान में 5 सितंबर की शाम के बाद 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 5 सितंबर की शाम के बाद भी कई जिलों में बारिश और मौसम खराब रहने की संभावना है. प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ एक-दो जगह अति भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश के मौसम पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का असर बना हुआ है.

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31 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
शाम के बाद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, खैरथल-तिजारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बीकानेर में मौसम बदल सकता है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर
पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश ने जोर दिखाया. बारां, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी और अति भारी बारिश दर्ज हुई. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई. पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर, चूरू, डीडवाना-कुचामन और नागौर में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई. सवाई माधोपुर के तलवाड़ा में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर अति भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.

लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ का असर
राजस्थान में बारिश के पीछे इस समय वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अहम वजह बना हुआ है. यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी श्रीगंगानगर और लो प्रेशर एरिया से होकर गुजर रही है. इसी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. मौजूदा पूर्वानुमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर का उल्लेख नहीं है, इसलिए बारिश की मुख्य वजह फिलहाल लो प्रेशर एरिया और मानसूनी सिस्टम ही हैं.

6 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
6 सितंबर को भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यानी 6 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम सक्रिय रहेगा, जबकि पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत कम रह सकती है.

7 सितंबर से बारिश में आएगी कमी
मौसम विभाग के अनुसार 7 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. इसके बाद 8 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां काफी कम होने की संभावना है. पूर्वानुमान के मुताबिक इसके बाद करीब एक सप्ताह तक प्रदेश में दोबारा बारिश का दौर थमने की प्रबल संभावना है.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित
गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए. आंधी आने पर पेड़, बिजली के खंभों और होर्डिंग्स के नीचे खड़े न हों. बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका हो तो सुरक्षित पक्की जगह पर रहें और खुले मैदान, खेत या पानी वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश में निचले इलाकों और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से भी बचें. किसानों और वाहन चालकों को मौसम बिगड़ने पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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