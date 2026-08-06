/10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार यानी 6 अगस्त को प्रदेश के 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश दर्ज की गई.

इस दौरान अलवर, कोटपूतली-बहरोड़ और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. कई सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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21 जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 6 अगस्त को प्रदेश के 21 जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 अगस्त से उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 अगस्त तक राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी रह सकता है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने दौसा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

जयपुर, टोंक, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बीते 24 घंटों के दौरान अलवर जिले के गोविंदगढ़ में सबसे ज्यादा 72 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, दौसा और जयपुर में भी अच्छी बारिश हुई. कोटा, राजसमंद, टोंक, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और बारां जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

मानसून ट्रफ लाइन का असर

जयपुर मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन और श्रीगंगानगर, रोहतक और गया से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन की वजह से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं. इसी मौसम तंत्र के असर से आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने बारिश के मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.