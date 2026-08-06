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ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जयपुर समेत कुछ जिलों में येलो अलर्ट लागू है. अगले कुछ घंटों के दौरान गरज-चमक, तेज बारिश, 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 06, 2026, 05:47 AM IST | Updated:Aug 06, 2026, 05:47 AM IST
ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update 6 August

Rajasthan Weather Update 6 August: राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.


बारिश के साथ अचानक मौसम बदलने की आशंका को देखते हुए लोगों से अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है. खासतौर पर खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

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इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है.


मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे बादलों की वजह से कुछ स्थानों पर मौसम अचानक खराब हो सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है.


जयपुर समेत इन इलाकों में येलो अलर्ट

जयपुर, सीकर और आसपास के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. हालांकि इन इलाकों में स्थिति ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों जितनी गंभीर नहीं मानी जा रही, लेकिन मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.


क्यों जारी किया गया Nowcast Alert?

नाउकास्ट अलर्ट बेहद कम समय के लिए जारी किया जाने वाला पूर्वानुमान होता है. इसका उद्देश्य लोगों को अगले कुछ घंटों के भीतर होने वाले संभावित मौसम बदलाव की जानकारी देना होता है ताकि समय रहते जरूरी सावधानी बरती जा सके. खासकर मानसून के दौरान बनने वाले स्थानीय बादलों की वजह से अचानक तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं.


क्या रखें सावधानी?

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े न हों. किसान खेतों में काम करते समय मौसम की जानकारी लेते रहें. बाइक और दोपहिया वाहन चालकों को तेज बारिश और कम दृश्यता के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. यदि कहीं तेज बारिश या बिजली गिरने की स्थिति बनती है तो तुरंत किसी सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें.


आने वाले घंटों पर रहेगी नजर

मौसम विभाग लगातार मौसम की गतिविधियों की निगरानी कर रहा है. यदि बादलों की सक्रियता बढ़ती है तो कुछ जिलों में चेतावनी का स्तर बदला भी जा सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें. मानसून के इस दौर में थोड़ी सी सावधानी बड़े हादसों से बचा सकती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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