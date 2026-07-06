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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: 6 जुलाई से राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. आईएमडी के अनुसार दक्षिण-पूर्व झारखंड पर बने डिप्रेशन के असर से अगले 4-5 दिन कई जिलों में हल्की से भारी और कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश हो सकती है. कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byPreeti tanwar
Published: Jul 06, 2026, 12:43 PM|Updated: Jul 06, 2026, 12:43 PM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पूर्व झारखंड के ऊपर बना डिप्रेशन आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में दक्षिणी झारखंड, उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है. इसी मौसम प्रणाली के प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक बारिश की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम के कारण राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी और अतिभारी बारिश भी हो सकती है.

6 से 9 जुलाई तक इन क्षेत्रों में ज्यादा असर
मौसम विभाग के अनुसार, 6 से 9 जुलाई के बीच दक्षिण-पूर्व और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा. खासतौर पर उदयपुर और कोटा संभाग तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. हालांकि, विभाग का अनुमान है कि 10 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने लगेगी.

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आज इन संभागों में मेघगर्जन के साथ तेज बारिश के आसार
सोमवार को राज्य के कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.

इसके अलावा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है. ऐसे में लोगों को मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ेगी बारिश की गतिविधि
अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश वाले पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम का असर बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आगामी दिनों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 7 और 8 जुलाई को इन इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है.

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले तीन घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट (Be Prepared) जारी किया है. इसके तहत जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, फलौदी, सीकर, जयपुर, अलवर, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है.

क्या कहना है जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का
जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि राजस्थान में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है. पूर्वी भारत में बना डिप्रेशन अब दक्षिण-पूर्वी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के आसपास पहुंच गया है, जिसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 जुलाई के बीच उदयपुर और कोटा संभाग सहित दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में भी 7 और 8 जुलाई को बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि 10 जुलाई के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है.


मौसम विभाग की लोगों को सलाह
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा और आकाशीय बिजली के दौरान कमजोर संरचनाओं, कच्चे मकानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, खुले स्थानों से बचने और बिजली से चलने वाले उपकरणों का सावधानी से उपयोग करने की सलाह दी गई है.

अगले कुछ दिन सतर्क रहने की जरूरत
राजस्थान में मानसून अब सक्रिय दौर में प्रवेश कर चुका है. पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना के साथ पश्चिमी जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ने के संकेत हैं. ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनियों पर नजर रखना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. यदि मौसम का यह सिस्टम अनुमान के अनुसार आगे बढ़ता है, तो राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के साथ कृषि गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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