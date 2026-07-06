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बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय है. कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी है. पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी आंधी-बारिश का दौर जारी रहेगा. 7 जुलाई को भी बारिश के आसार बने रहेंगे.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 06, 2026, 05:37 PM|Updated: Jul 06, 2026, 05:37 PM
बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश
Image Credit: राजस्थान में बारिश का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 6 जुलाई 2026 को मौसम ने एक बार फिर करवट ली. दिनभर कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर चलता रहा, वहीं शाम के बाद मौसम और ज्यादा सक्रिय हो गया. जयपुर, कोटा, उदयपुर से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक कई जगहों पर बादल छाए रहे और गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून और मजबूत रहेगा.

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मानसून सिस्टम का असर बढ़ा
पूर्वी भारत में बने डिप्रेशन का असर अब राजस्थान पर साफ दिख रहा है. इसके चलते राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

किन जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय
जयपुर, दौसा, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलीं. इन जिलों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं और हल्की बारिश भी हुई.

दक्षिण राजस्थान में बारिश का असर
उदयपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में मौसम और ज्यादा बदला रहा. यहां कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूलभरी आंधी भी चली. कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी स्थिति बनी रही.

पश्चिमी राजस्थान में भी बदला मौसम
जोधपुर, बीकानेर, फलोदी और बालोतरा क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बारिश देखने को मिली. हालांकि यहां बारिश की तीव्रता थोड़ी कम रही, लेकिन हवा और बादलों ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया.

अगले 24 घंटे का अलर्ट सिस्टम
मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है. कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां तेज हवाओं, वज्रपात और मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

7 जुलाई का मौसम कैसा रहेगा
7 जुलाई को भी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा. पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों जैसे कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. वहीं जयपुर, अजमेर और भरतपुर में रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है. पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

सावधानी जरूरी है
बारिश और आंधी के दौरान लोगों को खुले में जाने से बचना चाहिए. बिजली चमकने पर पेड़ों और खंभों से दूरी बनाए रखें. तेज हवा में कच्चे मकानों और कमजोर ढांचों से दूर रहें. मौसम खराब होने पर यात्रा टालना ही सुरक्षित रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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