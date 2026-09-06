/6 सितंबर को राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, इन जिलों में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 6 सितंबर को पूर्वी और पूर्वी-उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

6 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों का असर अधिक रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में मौसम कम सक्रिय रहने के आसार हैं. बारिश की वजह से कुछ जिलों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है.

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आगामी तीन घंटों के लिए इन इलाकों में अलर्ट जारी

भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली, अलवर, खैरथल-तिजारा, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

7 सितंबर से कमजोर होगा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक, 7 सितंबर से राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि, भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

मानसून की गतिविधियों में कमी आने के साथ राज्य के कई हिस्सों में मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगा. हालांकि, पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश देखी जा सकती है.

8 सितंबर से बारिश पर ब्रेक के आसार

8 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश भागों में आने वाले एक हफ्ते तक बारिश का दौर थमने की संभावना जताई गई है यानी 8 सितंबर के बाद प्रदेश में मानसून की गतिविधियां काफी कमजोर हो सकती हैं. इस दौरान अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं. हालांकि मौसम को देखते हुए कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है.

कुल मिलाकर 6 सितंबर राजस्थान के पूर्वी और पूर्वी-उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. इसके बाद 7 सितंबर से बारिश कमजोर होगी और 8 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के थमने की संभावना है.