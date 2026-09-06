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Rajasthan Weather Update: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! जयपुर समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले दिनों का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 6 सितंबर को जयपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 KM प्रति घंटे की तेज हवाओं का येलो अलर्ट है. पूर्वी राजस्थान में बारिश ज्यादा सक्रिय रह सकती है, जबकि 7 सितंबर के बाद गतिविधि घटने के संकेत हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 06, 2026, 06:18 AM IST | Updated:Sep 06, 2026, 06:18 AM IST
Rajasthan Weather Update: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! जयपुर समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले दिनों का हाल
Image Credit: कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज रविवार को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है. मानसून की सक्रियता के बीच 6 सितंबर को कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी तत्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

6 सितंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम केंद्र जयपुर की 6 सितंबर सुबह जारी चेतावनी के अनुसार, अगले 3 घंटे के दौरान जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ब्यावर और पाली जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

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मौसम विभाग ने मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है. चेतावनी का स्तर येलो रखा गया है.

पूर्वी राजस्थान में बारिश का ज्यादा असर
6 सितंबर को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश से लेकर कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में पूर्वी राजस्थान के लिए बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक सक्रिय रहने के संकेत हैं.

बता दें कि 5 सितंबर को भी भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी तथा एक-दो स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई थी. पिछले 24 घंटे में बारां, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर में मध्यम से भारी और अति भारी बारिश दर्ज की गई थी.

अगले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसून की सक्रियता का असर 7 सितंबर तक बना रह सकता है. इसके बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है. स्थानीय स्तर पर बादल बनने और बारिश होने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होगी. इसलिए अगले कुछ दिनों तक खासकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखना जरूरी रहेगा.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखना सुरक्षित रहेगा. वाहन चालकों को बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव और कम दृश्यता को देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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