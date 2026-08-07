/Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम हर रोज नई करवटें ले रहा है. यहां पर मानसून एक बार फिर एक्टिव होने की तैयारी में हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 7 से 10 अगस्त के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने जा रही है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है, वहीं,पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

7 से 10 अगस्त के बीच इन संभागों में बढ़ेगी बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 7 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. इस अवधि में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश तथा कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं 7 से 9 अगस्त के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.

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पश्चिमी राजस्थान में भी सक्रिय रहेगा मानसून

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी 7 से 10 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है. यहां कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. इससे लंबे समय से शुष्क बने कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

जयपुर और दौसा के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की 7 अगस्त 2026 सुबह 5:00 बजे जारी नाऊकास्ट चेतावनी के अनुसार, अगले तीन घंटों तक जयपुर और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके चलते इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में येलो अलर्ट

सीकर, झुंझुनूं, चूरू, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

15 अगस्त के बाद बारिश में कमी के संकेत

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 अगस्त से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. तब तक कई जिलों में मानसूनी गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

आमजन पर क्या हो सकता है असर

लगातार या तेज बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं बारिश के दौरान सड़क परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनने पर दैनिक गतिविधियां और आवागमन भी प्रभावित हो सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है. मेघगर्जन के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर या अस्थायी संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचें तथा तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें. तेज हवा और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें और घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर देखें. यदि सड़क पर जलभराव हो तो ऐसे मार्गों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें.

