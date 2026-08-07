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Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 से 10 अगस्त के बीच मानसून फिर एक्टिव रहेगा. जयपुर और दौसा में ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं, कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश और 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. 15 अगस्त के बाद बारिश में कमी के संकेत हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 07, 2026, 06:20 AM IST | Updated:Aug 07, 2026, 06:20 AM IST
Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट
Image Credit: 7 से 10 अगस्त के बीच मानसून फिर एक्टिव.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम हर रोज नई करवटें ले रहा है. यहां पर मानसून एक बार फिर एक्टिव होने की तैयारी में हैं. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 7 से 10 अगस्त के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने जा रही है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है, वहीं,पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

7 से 10 अगस्त के बीच इन संभागों में बढ़ेगी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 7 से 10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. इस अवधि में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश तथा कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं 7 से 9 अगस्त के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है.

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पश्चिमी राजस्थान में भी सक्रिय रहेगा मानसून
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी 7 से 10 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है. यहां कई स्थानों पर मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. इससे लंबे समय से शुष्क बने कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

जयपुर और दौसा के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की 7 अगस्त 2026 सुबह 5:00 बजे जारी नाऊकास्ट चेतावनी के अनुसार, अगले तीन घंटों तक जयपुर और दौसा जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके चलते इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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इन जिलों में येलो अलर्ट
सीकर, झुंझुनूं, चूरू, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

15 अगस्त के बाद बारिश में कमी के संकेत
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 अगस्त से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. तब तक कई जिलों में मानसूनी गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

आमजन पर क्या हो सकता है असर
लगातार या तेज बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. तेज हवाओं के कारण कमजोर पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं बारिश के दौरान सड़क परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनने पर दैनिक गतिविधियां और आवागमन भी प्रभावित हो सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है. मेघगर्जन के समय पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर या अस्थायी संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचें तथा तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें. तेज हवा और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें और घर से निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर देखें. यदि सड़क पर जलभराव हो तो ऐसे मार्गों से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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