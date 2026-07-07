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राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. ऐसे में मौसम विभाग ने सीकर, नागौर, अजमेर समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और जयपुर, दौसा, कोटा सहित अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले 2-3 दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की संभावना है. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 07, 2026, 01:03 PM|Updated: Jul 07, 2026, 01:05 PM
राजस्थान में मौसम ने ली करवट, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल हुआ नजर आ रहा है. बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. हालांकि कुछ इलाकों में बारिश के बाद उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.

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मौसम विभाग ने सीकर, डीडवाना-कुचासन, नागौर, ब्यावर अजमेर तथा भीरुकड़ा वित्तों में 40-60 किमीपटा,धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, जयपुर, करौती, दौसा, टोक, सवाई माधोपुर, कोटा जैसे जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

बादलों की आवाजाही के साथ रुक-रुककर बारिश

जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के साथ कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ रुक-रुककर बारिश दर्ज की गई. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया. वहीं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं हल्के बादल छाए रहे, लेकिन अधिकांश जगहों पर गर्मी और उमस का असर बना हुआ है.

कृषि इलाकों के लिए यह मौसम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिली है. किसान धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और मूंग जैसी फसलों की खेती में जुटे हुए हैं. अगर आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश होती रही तो फसलें अच्छी होंगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

सक्रिय मानसूनी तंत्र

बारिश की वजह से कई शहरों में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली. कुछ इलाकों पर सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ, जबकि ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर आवागमन में परेशानी हुई.

मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसूनी तंत्र और कम दबाव के क्षेत्र के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में आने वाले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.कुल मिलाकर, राजस्थान में मानसून अब धीरे-धीरे सक्रिय होता नजर आ रहा है. बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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