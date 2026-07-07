/राजस्थान के 14 जिलों में IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, इन शहरों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार सुबह 4:02 बजे तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए राज्य के 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे के दौरान इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन, बिजली गिरने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने और आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है.



मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार अलवर, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और राजसमंद जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

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आईएमडी ने चेतावनी के साथ संभावित प्रभावों का भी उल्लेख किया है. विभाग के अनुसार तेज हवाओं और वज्रपात के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने, कच्चे मकानों, झोपड़ियों और कमजोर संरचनाओं को क्षति होने की संभावना है. इसके अलावा खेतों में काम कर रहे किसानों, खुले स्थानों पर मौजूद लोगों तथा यात्रा कर रहे नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. तेज हवा के कारण होर्डिंग्स, टीन शेड और कमजोर निर्माण भी प्रभावित हो सकते हैं.



मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि मेघगर्जन और वज्रपात के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. सुरक्षित भवन में शरण लें और अनावश्यक यात्रा से परहेज करें. किसानों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में कृषि कार्य रोक दें तथा पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखें. बिजली से चलने वाले उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें और यदि संभव हो तो खराब मौसम के दौरान उन्हें बंद रखें.



विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नाउकास्ट चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी रहेगी. ऐसे में जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय प्रशासन से अपील की गई है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी रखें.



प्रदेश के अन्य जिलों में फिलहाल किसी विशेष मौसम चेतावनी की आवश्यकता नहीं बताई गई है, हालांकि मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. यदि मौसम में और बदलाव होता है तो नई चेतावनी जारी की जा सकती है. नागरिकों से अपील है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें, अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी संभावित मौसम जनित दुर्घटना से सुरक्षित रहा जा सके.

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