/राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, अलवर-सीकर समेत 19 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मंगलवार 7 जुलाई की शाम के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है. पूर्वी राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में लोगों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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शाम के बाद इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. शाम ढलने के साथ मौसम तेजी से बदल सकता है और कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है.

इन 10 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी आंधी

झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, भरतपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई. पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कई इलाकों में अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई. सबसे ज्यादा 91 मिमी बारिश जालौर के जसवंतपुरा में दर्ज की गई. वहीं जैसलमेर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और सिरोही में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मानसून अभी रहेगा सक्रिय, पश्चिमी विक्षोभ और सिस्टम का असर जारी

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले चार से पांच दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा. इसी वजह से अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है. सक्रिय मानसूनी सिस्टम और अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों के चलते बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी.

8 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

8 जुलाई को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश और तेज होने के संकेत हैं. खासकर उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है. जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में भी मेघगर्जन, तेज हवाओं और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि 8 और 9 जुलाई के दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के आसार हैं.

बारिश और आंधी के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. तेज बारिश की स्थिति में जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और मौसम का ताजा अपडेट देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं. किसानों को भी खेतों में काम करते समय बिजली चमकने और तेज हवाओं के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.