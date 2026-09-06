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7 सितंबर के बाद बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, 12-13 को फिर बरसेंगे बादल

राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बाद पिछले दिनों बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन अब 7 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 8 सितंबर से मानसून कमजोर रह सकता है. हालांकि, पूर्वी राजस्थान में 12-13 सितंबर से फिर बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 06, 2026, 05:21 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 05:21 PM IST
7 सितंबर के बाद बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, 12-13 को फिर बरसेंगे बादल
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, जिससे कुछ दिनों से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.इसी बीच अब आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 7 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक हफ्ते तक मानसून कमजोर रह सकता है.

हालांकि, पूर्वी राजस्थान में 12-13 सितंबर से एक बार फिर बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. ऐसे में फिलहाल प्रदेशवासियों को तेज बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन आने वाले सप्ताह के मध्य से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मौसम बदल सकता है.

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मानसून की गतिविधियों पर असर
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में सक्रिय वेल मार्क लो प्रेशर एरिया (WML) अब कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र यानी Low Pressure Area में तब्दील हो गया है. वर्तमान में यह सिस्टम दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है. इसके कमजोर होने के साथ ही राजस्थान में मानसून की गतिविधियों पर भी असर पड़ने की संभावना है. यही वजह है कि 7 सितंबर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश कम हो सकती है.

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश सवाई माधोपुर जिले के खंडार में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश से मौसम सुहावना बना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

इन इलाकों में बारिश के आसार
मौसम विभाग का कहना है कि 6 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

7 सितंबर से कमजोर होगा मानसून
मौसम विभाग के मुताबिक, 7 सितंबर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है यानी इन संभागों में पूरी तरह बारिश का ब्रेक नहीं होगा, लेकिन भारी बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं.

12-13 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम
8 सितंबर से राजस्थान के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां बने रहने की संभावना है . इसके बाद 12-13 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है. इस दौरान आने वाले कुछ दिनों तक जहां बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं, हफ्ते के अंत में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में फिर से बारिश का दौर देखा जा सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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