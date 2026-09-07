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राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक, 12 सितंबर के बाद फिर एक्टिव होगा मानसून!

राजस्थान में 7 सितंबर से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रह सकता है, जबकि पूर्वी प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक हो सकती है. 12 सितंबर के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय होने के संकेत हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Sep 07, 2026, 12:59 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 01:01 PM IST
राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक, 12 सितंबर के बाद फिर एक्टिव होगा मानसून!
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब फिर से मानसून की गतिविधियों कम होने लगी हैं. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 7 सितंबर से राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय होने की उम्मीद नहीं है लेकिन पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश हो सकती है.


अगर बीते दिनों की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहा, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, 7 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शांत रहेगा. हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है.

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पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना कम
पश्चिमी राजस्थान के लिए मौसम विभाग की 7 सितंबर की चेतावनी में कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश देखने को नहीं मिलेगी.

बारिश थमने के साथ इन क्षेत्रों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी और उमस महसूस की जा सकती है. साथ ही खुले इलाकों में धूप निकलने के बाद गर्मी बढ़ सकती है.

पूर्वी राजस्थान में हो सकती है छिटपुट बारिश
पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी हिस्से की तुलना में बारिश की संभावना थोड़ी ज्यादा है. हालांकि यहां भी तेज बारिश के आसार नहीं है. यहां अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है. IMD के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में 8 सितंबर तक छिटपुट बारिश देखी जा सकती है.

जयपुर, भरतपुर, कोटा और आसपास के इलाकों में स्थानीय मौसम परिस्थितियों के आधार पर कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं. साथ ही कुछ जिलों में अचानक बूंदाबांदी हो सकती है.

12 सितंबर के बाद फिर सक्रिय हो सकता है मानसून
राजस्थान में फिलहाल बारिश पर ब्रेक लग रहा है लेकिन यह पूरी तरह मानसून की विदाई नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, 12 सितंबर के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में फिर से बारिश हो सकती है.

फिलहाल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
7 सितंबर से राजस्थान में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही तापमान और उमस में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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