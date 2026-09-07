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अगले 24 घंटे राजस्थान पर भारी! जयपुर-कोटा समेत 15 जिलों में होगी बारिश

Rajasthan Weather: 7 सितंबर की शाम राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के आसार हैं. अगले 4-5 दिन मानसून कमजोर रहेगा, जबकि 12 सितंबर से बारिश बढ़ सकती है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 07, 2026, 05:16 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 05:16 PM IST
अगले 24 घंटे राजस्थान पर भारी! जयपुर-कोटा समेत 15 जिलों में होगी बारिश
Image Credit: 7 सितंबर की शाम राजस्थान के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 सितंबर की शाम के बाद भी कई जिलों में मौसम बदल सकता है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक और बूंदी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर
मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों और आसपास के इलाकों में शाम के बाद स्थानीय स्तर पर बादल सक्रिय हो सकते हैं. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन हो सकता है. अचानक तेज हवाएं चलने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत है.

पिछले 24 घंटे में कई जगह बरसे बादल
पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के अलवर, सीकर, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में भी कहीं-कहीं बारिश हुई है. सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश धौलपुर के राजाखेड़ा में रिकॉर्ड की गई.

कमजोर रहेगा मानसून, ज्यादातर जगह मौसम शुष्क
आगामी चार से पांच दिनों में पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मानसून कमजोर रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकांश जगह मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है. हालांकि 7 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं. इसके बाद 12 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है.

पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां कम
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले एक सप्ताह तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है. ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रह सकता है. हालांकि बीकानेर संभाग के जिलों में दिन के समय 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपेक्षाकृत तेज हवाएं चल सकती हैं.

8 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
8 सितंबर को भी राजस्थान में ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम रहने के आसार हैं. 12 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं. दिए गए मौसम पूर्वानुमान में किसी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं बताया गया है. इसी तरह किसी जिले के लिए अलग से येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी होने की जानकारी भी इनपुट में नहीं दी गई है.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित
गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें. आंधी आने पर घर के अंदर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. बिजली गिरने की आशंका हो तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी रखें. बाइक या अन्य वाहन से सफर कर रहे हैं तो तेज हवा और बारिश के दौरान सुरक्षित जगह रुकना बेहतर रहेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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