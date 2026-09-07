Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के 6 जिलों को चारों तरफ से घेरेंगे काले बादल, पहले अंधी-तूफान और फिर बारिश का डबल अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान के 6 जिलों को चारों तरफ से घेरेंगे काले बादल, पहले अंधी-तूफान और फिर बारिश का डबल अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने ब्यावर, जयपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 07, 2026, 05:45 AM IST | Updated:Sep 07, 2026, 05:45 AM IST
राजस्थान के 6 जिलों को चारों तरफ से घेरेंगे काले बादल, पहले अंधी-तूफान और फिर बारिश का डबल अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update, 7 September: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने तत्काल मौसम चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में मौसम बदलेगा

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के अनुसार ब्यावर, जयपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन की स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक, इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में मौसम के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह

मौसम विभाग ने आंधी या मेघगर्जन के दौरान लोगों को खुले में रहने से बचने की सलाह दी है. खास तौर पर तेज हवाओं के समय पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने को कहा गया है. सुरक्षित स्थान पर रहना इस दौरान बेहतर रहेगा.

मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, सामान्य तौर पर इस मौसम का कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने की संभावना है. हालांकि, अचानक तेज हवा और बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर परेशानी हो सकती है.

कई इलाकों में हो सकती है बारिश

जयपुर समेत अलर्ट वाले जिलों में मौसम में बदलाव का असर देखने को मिल सकता है. कुछ स्थानों पर बादल छाने के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. वहीं, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर जारी होने वाली नई चेतावनियों और मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा. खासकर बारिश और तेज हवाओं के दौरान वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! जयपुर समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें अगले दिनों का हाल

राजस्थान में मौसम का सबसे बड़ा अलर्ट! अगले 24 घंटे 31 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मानसून फिर दिखाएगा असर, अगले 3 घंटों में इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के 6 जिलों को चारों तरफ से घेरेंगे काले बादल, पहले अंधी-तूफान और फिर बारिश का डबल अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट
2
3
4
5