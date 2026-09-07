/राजस्थान के 6 जिलों को चारों तरफ से घेरेंगे काले बादल, पहले अंधी-तूफान और फिर बारिश का डबल अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 7 September: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने तत्काल मौसम चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में मौसम बदलेगा

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मौसम विभाग के अनुसार ब्यावर, जयपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन की स्थिति बन सकती है. इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक, इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में मौसम के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह

मौसम विभाग ने आंधी या मेघगर्जन के दौरान लोगों को खुले में रहने से बचने की सलाह दी है. खास तौर पर तेज हवाओं के समय पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने को कहा गया है. सुरक्षित स्थान पर रहना इस दौरान बेहतर रहेगा.

मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, सामान्य तौर पर इस मौसम का कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने की संभावना है. हालांकि, अचानक तेज हवा और बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर परेशानी हो सकती है.

कई इलाकों में हो सकती है बारिश

जयपुर समेत अलर्ट वाले जिलों में मौसम में बदलाव का असर देखने को मिल सकता है. कुछ स्थानों पर बादल छाने के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है. वहीं, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर जारी होने वाली नई चेतावनियों और मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा. खासकर बारिश और तेज हवाओं के दौरान वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है.

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