/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून जोरों पर है. कई जिलों में काले बादल नॉन-स्टॉप बरस रहे हैं. वहीं, आज भी कई हिस्सों में मानसून का असर बना हुआ है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी मौसम चेतावनी में आज जयपुर समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो बिना छाता या रेनकोट न निकलें.



मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की 8 अगस्त 2026 की चेतावनी में जयपुर के साथ-साथ चूरू, झुंझुनूं, सीकर, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा और डीडवाना-कुचामन जिलों तथा आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है. वहीं खैरथल-तिजारा जिले और आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चल सकती है.

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8 से 13 अगस्त तक राजस्थान में बारिश का पूर्वानुमान

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 8 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अधिकांश स्थानों, अनेक स्थानों, कुछ स्थानों या कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है.

9 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों या कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभागों में अनेक स्थानों या कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है.

10 अगस्त को भी जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अनेक स्थानों, कुछ स्थानों या कहीं-कहीं बारिश का पूर्वानुमान है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

11 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में अधिकांश स्थानों से लेकर कहीं-कहीं तक बारिश की संभावना है, जबकि बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.

12 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों या कहीं-कहीं बारिश तथा बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.

13 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों या कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना बताई गई है. बीकानेर और जोधपुर संभागों में भी कहीं-कहीं बारिश का पूर्वानुमान है.

सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती

प्रदेश के येलो अलर्ट वाले जिलों में आज बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है और अचानक तेज हवा के कारण खुले स्थानों पर परेशानी हो सकती है. स्थानीय स्तर पर कम समय में बारिश होने पर यातायात की रफ्तार प्रभावित हो सकती है.

आमजन रखें इन बातों का ध्यान

बारिश में आमजन को सचेत करते हुए मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवा और मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े हों.. खुले मैदान, निर्माणाधीन स्थानों और कमजोर संरचनाओं के पास अनावश्यक रूप से न रुकें वरना समस्या हो सकती है. दोपहिया वाहन चालकों को बारिश शुरू होने पर विशेष सतर्कता रखनी चाहिए. हो सके तो बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों में नहीं जाएं.