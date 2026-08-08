/राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है. आज 8 अगस्त को राज्य के अलवर, भरतपुर, दौसा, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना-कुचामन जिले में कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक बारिश 93 मिमी अलवर के थानागाजी में दर्ज की गई.

आज एक परिसंचण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान व एक और पूर्वी भारत के ऊपर अवस्थित है. आज 8 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा व अजमेर संभाग के शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. जोधपुर व बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से व पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है.

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मौसम विभाग ने आज 8 अगस्त को बीकानेर, नागौर, जयपुर, सीकर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, भरतपुर, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर एवं झुंझुनू जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

वहीं मौसम विभाग ने जैसलमेर एवं फलोदी जिले में तेज बारिश तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (40-50 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने वहीं कल 9 अगस्त को भी राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 10 से 12 अगस्त को दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.

