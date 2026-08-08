Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है. आज 8 अगस्त को राज्य के अलवर, भरतपुर, दौसा, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना कुचामन जिले में कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published:Aug 08, 2026, 05:35 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 05:35 PM IST
राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Barish

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की जा रही है. आज 8 अगस्त को राज्य के अलवर, भरतपुर, दौसा, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, झुंझुनू, चूरू व डीडवाना-कुचामन जिले में कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक बारिश 93 मिमी अलवर के थानागाजी में दर्ज की गई.

आज एक परिसंचण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान व एक और पूर्वी भारत के ऊपर अवस्थित है. आज 8 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, कोटा व अजमेर संभाग के शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. जोधपुर व बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से व पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग ने आज 8 अगस्त को बीकानेर, नागौर, जयपुर, सीकर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, भरतपुर, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर एवं झुंझुनू जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

वहीं मौसम विभाग ने जैसलमेर एवं फलोदी जिले में तेज बारिश तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं (40-50 KMPH) तथा हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने वहीं कल 9 अगस्त को भी राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 10 से 12 अगस्त को दक्षिण पूर्वी व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कुछ भागों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

बेंगलुरु की सालों पुरानी मांग को मिली नई उम्मीद! राजस्थान भवन के लिए CM भजनलाल शर्मा ने कर्नाटक सरकार को लिखा पत्र

डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

नवलगढ़ को मिलेगी 70 KM नई पाइपलाइन और 13 ट्यूबवेल, बदेलगी तस्वीर!

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा खुलासा! मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव और सैलरी रोकने के गंभीर आरोप

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

बूंदी में अचानक बदला मौसम, आधे घंटे से हो रही झमाझम बारिश, मुस्कुराए किसान

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी

देसी कट्टा दिखाना पड़ा भारी! नागौर होटल में चली गोली, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में बवाल, छात्रों ने खून से लिखा CM भजनलाल शर्मा के नाम पत्र

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

टोंक में महिला से मारपीट, रो-रोकर पीड़िता बोली-मुझे 'डायन' कहकर लाठी-डंडों से मारा गया

बहने लगा दमोह का झरना, खूबसूरती देखने लायक लेकिन इंसान की जान भगवान भरोसे

उदयपुर में पुरानी रंजिश का खूनी खेल! 3 गाड़ियों में पहुंचे बदमाश, तोड़फोड़ के बाद महिला को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर में आज कांग्रेस का पैदल मार्च, इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

राजस्थान में अगले 4 दिन भारी! 30 जिलों में येलो अलर्ट, सीकर-झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी

निकाय चुनाव को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, प्रचार से खर्च तक नए नियम लागू, जानें प्रत्याशियों के लिए तय हुई हर सीमा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

जयपुर में मिला 3 बच्चों के पिता का शव, मृतक बोला था कि मुझे दिख रही लाल साड़ी में औरत...

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

Bharatpur Weather Update: भरतपुर में आज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी, बंद रहेंगे जिले भर के स्कूल

TAGS:
Rajasthan Weather
weather update
barish

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट
2
3
4
5