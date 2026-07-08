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ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. बीकानेर, नागौर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाएं, वज्रपात और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.
 

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 08, 2026, 05:57 AM|Updated: Jul 08, 2026, 05:57 AM
ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, इन 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
Image Credit: AI Created imageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update, 8 July: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने बुधवार सुबह तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में अगले तीन घंटे तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है.


इन 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

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मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, नागौर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही मेघगर्जन, वज्रपात और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. विभाग का कहना है कि तेज हवा के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने और कमजोर निर्माणों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहेगा. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है.


29 जिलों में येलो अलर्ट, कहीं भी बदल सकता है मौसम

आईएमडी ने दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर, फलोदी, डीडवाना-कुचामन, चूरू, जयपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर और डूंगरपुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. विभाग ने कहा कि मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोग मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें.


इन जिलों में फिलहाल राहत

मौसम विभाग के ताजा मानचित्र के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और बांसवाड़ा जैसे जिलों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में भी मौसम अचानक बदल सकता है.


किसानों और यात्रियों के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में काम करते समय मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें. यदि मेघगर्जन या बिजली चमकने की स्थिति बने तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. वहीं सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को तेज हवा और बारिश के दौरान वाहन सावधानीपूर्वक चलाने की सलाह दी गई है. दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहन की गति नियंत्रित रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें.


लोगों से सतर्क रहने की अपील

आईएमडी ने कहा है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें. खुले मैदानों में खड़े न रहें और बिजली गिरने की आशंका होने पर किसी सुरक्षित भवन में शरण लें. बिजली के उपकरणों का उपयोग भी सावधानी से करें. मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण अगले कुछ घंटों में राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है. ऐसे में नागरिकों से अपील है कि वे मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा अफवाहों से बचते हुए केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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