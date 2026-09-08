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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 8 जिलों पर गरजने को तैयार है मौसम! तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं बारिश के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 08, 2026, 05:44 AM IST | Updated:Sep 08, 2026, 05:44 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 8 जिलों पर गरजने को तैयार है मौसम! तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 8 सितंबर 2026 को जारी जयपुर मौसम केंद्र के तत्कालिक मौसम चेतावनी बुलेटिन के मुताबिक, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में मौसम बदल सकता है.


8 जिलों में येलो अलर्ट

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मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम खराब होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. खासकर खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.


कहां-कहां बारिश का अनुमान?

मौसम विभाग की चेतावनी में झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर को शामिल किया गया है. इन जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं तेज हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.


किसानों और वाहन चालकों को सावधानी

तेज हवाओं के दौरान खुले में रखी हल्की वस्तुओं के उड़ने का खतरा रहता है. ऐसे में लोगों को जरूरी सामान सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. बारिश के दौरान सड़क पर वाहन चलाने वालों को भी सावधानी बरतनी चाहिए. मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में इन जिलों के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. हालांकि येलो अलर्ट पूरे जिले में एक जैसी बारिश होने की गारंटी नहीं है. बारिश की गतिविधियां स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग रह सकती हैं.


राजस्थान में मानसून पर नजर

राजस्थान में मानसून के दौरान मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कई जिलों में बारिश की गतिविधियां कम-ज्यादा होती रही हैं. अब एक बार फिर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने और चेतावनी के दौरान जरूरी सावधानी बरतने को कहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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