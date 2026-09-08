/राजस्थान में शाम होते ही बदलेगा मौसम का मिजाज! गरज-चमक और बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 सितंबर की शाम के बाद मौसम में कुछ इलाकों में बदलाव देखने को मिल सकता है. कोटपूतली-बहरोड़, अलवर और दौसा जिलों के साथ आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज-चमक के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पिछले 24 घंटे में भी राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.

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कई जिलों में हुई हल्की से मध्यम बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश पावटा, कोटपूतली और बहरोड़ में 50 मिलीमीटर दर्ज की गई.

शाम के बाद इन इलाकों में बदल सकता है मौसम

8 सितंबर की शाम के बाद कोटपूतली-बहरोड़, अलवर और दौसा तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. गरज-चमक के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

मानसून की रफ्तार अभी कमजोर

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और कमजोर हो गया है. वहीं मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर से गुजर रही है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में इस समय पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं. इन मौसमी परिस्थितियों के कारण फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है.

9 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?

9 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसून की स्थिति रहने की संभावना है. यह स्थिति अगले चार दिनों तक बने रहने के आसार हैं. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले पांच दिनों तक कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की प्रबल संभावना है. हालांकि, कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां हो सकती हैं.

12 सितंबर से फिर बारिश का दौर संभव

मौसम में आगे एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के आसपास 11 सितंबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 12 सितंबर से हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है.

तेज हवा और गरज-चमक में ऐसे बचें

बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने पर कमजोर छतों, होर्डिंग और पेड़ों से दूरी बनाए रखें. अगर गरज-चमक के साथ बारिश हो रही हो तो सुरक्षित जगह पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें.