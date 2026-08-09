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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: मरुधरा में मौसम ने फिर से तगड़ी पलटी मारी है. कई जिलों में मानसून झमाझम बरस रहा है. आज 9 अगस्त को राजस्थान में कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 KM की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना है. 10 से 12 अगस्त तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ सकती है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 09, 2026, 06:23 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 06:23 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून लगातार एक्टिव है. आज रविवार को भी कई जगहों पर रिमझिम के साथ तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, आज 9 अगस्त रविवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं कई जिलों में मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं.

9 अगस्त को राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम

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मौसम केंद्र जयपुर के उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार 9 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ताजा जानकारी के अनुसार, आज नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर समेत संबंधित क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है. इन हवाओं की गति करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

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10 से 12 अगस्त तक बढ़ेगी बारिश की गतिविधि

राजस्थान के मौसम को लेकर अगले कुछ दिन अहम रहने वाले हैं. पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इसका असर खास तौर पर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उन इलाकों में दिखाई दे सकता है, जहां मानसूनी गतिविधियां पहले से बनी हुई हैं. ऐसे में स्थानीय स्तर पर बारिश की तीव्रता में अचानक बदलाव संभव है.

जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश का अलर्ट

पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ हिस्सों में आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. यानी पश्चिमी राजस्थान में भी पूरी तरह शुष्क मौसम रहने के आसार नहीं हैं. बारिश का क्षेत्र और तीव्रता स्थान के अनुसार अलग-अलग रह सकती है.

14 और 15 अगस्त के बाद कम होगी बारिश
वहीं, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है. वहीं पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना जताई गई है. इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने के बाद धीरे-धीरे बारिश का असर कम हो सकता है.

खेतों में जलभराव की आशंका
बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. कई इलाकों में तापमान में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है. किसानों के लिए बारिश फसलों की नमी और सिंचाई की जरूरत को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में कम समय में अधिक बारिश होती है, वहां खेतों में पानी जमा होने की स्थिति भी बन सकती है.

तेज हवाओं और मेघगर्जन के कारण पेड़ की शाखाएं टूटने, बिजली के तारों में परेशानी और खुले स्थानों पर असुविधा जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. शहरी क्षेत्रों में अचानक बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने और यातायात प्रभावित होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

खराब मौसम में कैसे करें बचाव
मेघगर्जन के दौरान खुले मैदान, खेत या ऊंचे स्थान पर खड़े होने से बचना बेहतर है. तेज हवाएं चलने पर कमजोर पेड़ों, होर्डिंग, बिजली के खंभों और अस्थायी ढांचों के आसपास जाने से बचें. बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बचें और यदि सड़क पर पानी जमा हो तो वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें. किसानों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए,


FAQ

1. 9 अगस्त को राजस्थान में बारिश होगी क्या?
हां. 9 अगस्त को राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

2. क्या 9 अगस्त को तेज हवाएं भी चलेंगी?
हां. चेतावनी वाले कुछ क्षेत्रों में अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

3. राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कब हो सकती है?
10 से 12 अगस्त के दौरान दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधि बढ़ने तथा कुछ स्थानों पर मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.

4. क्या पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होगी?
हां. जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ हिस्सों में आगामी 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

5. राजस्थान में बारिश कब कम होने की संभावना है?
पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना बताई गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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