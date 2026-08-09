/राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

Rajasthan Weather Update 9 August: राजस्थान में मानसून के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की ओर से जारी नाउकास्ट वेदर वार्निंग में प्रदेश के 13 जिलों और उनके आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.



13 जिलों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी

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मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, पाली और धौलपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है. इन इलाकों में आसमान में बादल छाने के साथ मेघगर्जन की स्थिति बन सकती है. कुछ स्थानों पर अचानक तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को मौसम में होने वाले अचानक बदलाव को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.



बारिश के साथ अचानक तेज हवाओं का खतरा

राजस्थान में मानसून के दौरान कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की है. खासतौर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण खुले इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा और मेघगर्जन की स्थिति कहीं-कहीं अचानक बन सकती है. ऐसे में मौसम साफ दिखाई देने के बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.



जयपुर समेत इन इलाकों पर नजर

इस अलर्ट में राजधानी जयपुर समेत सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जैसे जिले भी शामिल हैं. वहीं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर में भी मौसम बदलने की संभावना जताई गई है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के साथ पाली जिले को भी चेतावनी वाले क्षेत्रों में रखा गया है. यानी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.



मेघगर्जन के दौरान सावधानी जरूरी

मौसम विभाग की चेतावनी में हल्के से मध्यम मेघगर्जन की संभावना भी जताई गई है. ऐसे मौसम में लोगों को खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से रुकने से बचना चाहिए. तेज हवाओं के दौरान पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर ढांचों के आसपास सावधानी बरतना जरूरी है. खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. किसान भी बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए अपने जरूरी कृषि कार्य मौसम के अनुसार तय कर सकते हैं.



राजस्थान में मानसून के बीच बदलता रहेगा मौसम

मानसून के दौरान राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. कहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है तो कई इलाकों में बादल छाने के बावजूद बारिश का इंतजार बना हुआ है. अब मौसम विभाग के ताजा अलर्ट ने एक बार फिर कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बढ़ा दी है.



फिलहाल श्रीगंगानगर से लेकर धौलपुर और जयपुर तक कई जिलों में मौसम पर नजर बनी हुई है. लोगों को सलाह है कि बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी जरूर लें और मेघगर्जन या तेज हवाओं की स्थिति बनने पर सुरक्षित स्थान पर रहें.

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