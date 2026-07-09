/राजस्थान के 18 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 9 July: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान के कई जिलों के लिए तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. यह अलर्ट अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल सकता है. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने इसे येलो अलर्ट श्रेणी में रखा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.



इन जिलों में येलो अलर्ट

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मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, डीग, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और चूरू जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं. इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम अचानक बदल सकता है.



30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मेघगर्जन के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. ऐसे में खुले मैदानों, निर्माणाधीन इमारतों और कमजोर संरचनाओं के आसपास सावधानी बरतने की जरूरत है. तेज हवा के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने या बिजली आपूर्ति प्रभावित होने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं.



लोगों के लिए क्या है सलाह?

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और सुरक्षित स्थान पर शरण लें. अनावश्यक यात्रा से बचें तथा यदि तेज बारिश या आंधी शुरू हो जाए तो खुले स्थानों से तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचें. किसानों और पशुपालकों को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.



फिलहाल बड़ा खतरा नहीं

IMD के अनुसार इस येलो अलर्ट का संभावित प्रभाव सामान्य श्रेणी का है और किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है. हालांकि, स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. इसलिए लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है. अगले कुछ घंटों तक प्रभावित जिलों में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.

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