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राजस्थान में आज कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या धूप की तपन से कटेगा दिन, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 9 सितंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के ताजा जिलेवार पूर्वानुमान में आज किसी जिले के लिए विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. पश्चिमी राजस्थान में भी कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि अगले कुछ दिनों में कुछ संभागों में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 09, 2026, 05:46 AM IST | Updated:Sep 09, 2026, 05:46 AM IST
राजस्थान में आज कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या धूप की तपन से कटेगा दिन, पढ़ें वेदर अपडेट
Image Credit: Rajasthan Mausam Update

Rajasthan Mausam Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं. मौसम विभाग के 8 सितंबर को जारी जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार 9 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. खास बात यह है कि आज के लिए पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में किसी भी जिले को विशेष मौसम चेतावनी की श्रेणी में नहीं रखा गया है. ऐसे में लोगों को आज व्यापक स्तर पर तेज बारिश या आंधी की स्थिति देखने को मिलने की संभावना कम है.


आज बारिश के आसार कितने?

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मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 9 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के जिलों में कोई चेतावनी नहीं है. अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक सहित कई जिलों के लिए भी आज किसी विशेष चेतावनी का उल्लेख नहीं किया गया है. पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी 9 सितंबर के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश के हर हिस्से में पूरे दिन आसमान साफ रहेगा. स्थानीय स्तर पर बादल छाने या कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग के जिलेवार अलर्ट में आज व्यापक बारिश की स्थिति नहीं बताई गई है.


तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी

बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जयपुर में 9 सितंबर की रात/तड़के मौसम केंद्र के अवलोकन में तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और हवा पश्चिमी दिशा से चल रही थी. ऐसे में दिन चढ़ने के साथ धूप और उमस का असर महसूस हो सकता है. खासकर उन इलाकों में जहां पिछले दिनों बारिश हुई थी, वहां नमी के कारण गर्मी कुछ ज्यादा महसूस हो सकती है.


आगे कब बदल सकता है मौसम?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 सितंबर को भी ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके बाद 11 सितंबर से भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 12 सितंबर को भी इन संभागों के साथ अजमेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है. इसलिए फिलहाल राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में फिर से बादल और बारिश का दौर बन सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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