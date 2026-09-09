/राजस्थान में फिर से बारिश की दस्तक! 11 सितंबर से जयपुर-भरतपुर-कोटा में बरसेंगे बादल

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Rajasthan Weather Update: 9 सितंबर 2026 की शाम तक राजस्थान में मौसम का मिजाज फिलहाल काफी हद तक शांत बना हुआ है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शुष्क पश्चिमी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है. अभी प्रदेश में बारिश की कोई बड़ी गतिविधि नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट के आसपास 11 सितंबर को नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है.
अभी शुष्क हवाओं का असर
9 सितंबर की शाम के बाद भी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. फिलहाल पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं, इसलिए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित हैं. हालांकि, मौसम में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम अगले कुछ दिनों में राजस्थान के मौसम को प्रभावित कर सकता है.
10 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम?
10 सितंबर को भी राजस्थान में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना कम है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य और अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है. हालांकि, इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. ऐसे में 10 सितंबर को शांत रहने वाला मौसम 11 सितंबर से बदल सकता है.
11 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है. इसका असर भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है. बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र इस बदलाव की प्रमुख वजह रहेगा. आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है.
12 से 15 सितंबर तक बढ़ेगी बारिश
12 से 15 सितंबर के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ और हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. यानी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर बादल और बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान मौसम में बदलाव लगातार बना रहने की उम्मीद है.
कोटा संभाग में भारी बारिश के आसार
13 और 14 सितंबर को कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में 13 से 15 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है.
बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित
बारिश या गरज-चमक शुरू होने पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. आंधी चलने पर घर के अंदर सुरक्षित जगह पर रहें और खिड़की-दरवाजों से दूरी बनाए रखें. अगर किसी इलाके में तेज बारिश के कारण पानी भरने लगे तो वहां से निकलने की कोशिश न करें. 13-14 सितंबर के दौरान कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखना खास तौर पर जरूरी रहेगा.
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