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राजस्थान में मानसून ने बदली चाल! अगले 72 घंटे इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसककर प्रदेश के उत्तरी हिस्से के करीब पहुंच गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 3 से 5 अगस्त के बीच बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 03, 2026, 12:50 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 12:50 PM IST
राजस्थान में मानसून ने बदली चाल! अगले 72 घंटे इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: मानसून ट्रफ अब उत्तर की ओर राजस्थान की तरफ बढ़ गया है इसलिए, अगले तीन दिनों तक राजस्थान के उत्तरी हिस्से में कभी-कभी बारिश होगी. प्रदेश के बाकी हिस्सों में अगले सात दिनों तक बारिश बहुत कम होगी. जयपुर मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 5 अगस्त तक बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर व भरतपुर संभांग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

सोमवार सुबह राज्य की राजधानी जयपुर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई. रविवार को पाली, ब्यावर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और आस-पास के इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश ब्यावर जिले के जैतारण में 146 मिमी दर्ज की गई, जिससे जैतारण, ब्यावर और अजमेर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया.

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3 अगस्त हल्की से मध्यम बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, 3 अगस्त को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

आगामी तीन घंटों के लिए अलर्ट जारी
इसके अलावा आगामी तीन घंटों के लिए मौसम विभाग ने नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, भीलवाड़ा, राजसमंद, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, हल्की से मध्यम बारिश और मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं.

4 अगस्त को बारिश का अलर्ट जारी
वहीं, 4 अगस्त को शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर डिवीज़न और जयपुर-भरतपुर संभांग के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश कम होने की संभावना है.

5 अगस्त को इन इलाकों में हल्की बारिश
इसके बाद 5 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम सामान्य रहेगा और भारी बारिश की संभावना कम है.


बारिश के बाद गिरा तापमान
रविवार यानी 2 अगस्त को बारिश के बाद, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.2 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 34.1 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 32.5 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली.

रविवार को पाली के रोहट में 67 मिमी, रायपुर में 54 मिमी, जोधपुर के कुड़ी भगतसानी में 49 मिमी, राजसमंद के खमनोर में 45 मिमी, भीलवाड़ा के डाबला में 42 मिमी, अजमेर के जवाजा में 38 मिमी और सरवर में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा चित्तौड़गढ़, नागौर, टोंक, जैसलमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, कोटा, बारां और दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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