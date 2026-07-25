/अगले 72 घंटे राजस्थान पर भारी! कहीं मूसलाधार तो कहीं अतिभारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है और राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है. शुक्रवार रात से लेकर शनिवार सुबह तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम बदल गया.

मौसम विभाग का कहना है कि 25 जुलाई को भी राज्य के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है. इस दौरान खासकर कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं.

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मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसूनी ट्रफ लाइन के असर से राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. पूर्वी राजस्थान में आने वाले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर मेघगर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

कुछ जिलों में भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में अच्छी बारिश हो सकती है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

बारिश के चलते अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी. बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन मानसून की सक्रियता से मौसम सुहावना हो गया है.

मानसून का असर

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी. सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द और धान जैसी फसलों को पर्याप्त नमी मिलने से उनकी बढ़वार बेहतर होगी. कुल मिलाकर 25 जुलाई को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून का असर देखने को मिलेगा और आगामी दो-तीन दिनों तक बारिश जारी रह सकती है.

भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र तीव्र होकर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जिसके असर से दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन मानसून सक्रिय रहने और मध्यम से कहीं-कहीं भारी व एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश हो सकती है. इस दौरान बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं.

