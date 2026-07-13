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राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहले दौर के बाद गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले करीब एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 12:56 PM|Updated: Jul 13, 2026, 12:56 PM
राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहले दौर के बाद अब इसकी गतिविधियों में कमजोरी देखने को मिल रही है. प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही अगले करीब एक सप्ताह तक बड़े हिस्से में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी. वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले पांच से छह दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रह सकता है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.

मौसम विभाग के दैनिक पूर्वानुमान के अनुसार 13 से 15 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. 16 और 17 जुलाई को पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. वहीं 18 और 19 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में 19 जुलाई तक मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है.

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पश्चिमी राजस्थान में मौसम रहेगा शुष्क
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. मानसून की सक्रियता कमजोर होने के कारण इन क्षेत्रों में फिलहाल व्यापक बारिश के आसार कम हैं. बारिश की गतिविधियों में कमी आने से दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. हालांकि स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण कहीं-कहीं बादल छाने की स्थिति बन सकती है.


16-17 जुलाई को इन जिलों में हल्की बारिश के आसार
एक कमजोर मौसम तंत्र के प्रभाव से 16 और 17 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सहित आसपास के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. यह बारिश सीमित क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है और फिलहाल व्यापक मानसूनी गतिविधियों की संभावना नहीं जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर सिस्टम के कारण कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है. इससे स्थानीय स्तर पर तापमान और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.


पूर्वी राजस्थान में भी कमजोर रहेंगी बारिश की गतिविधियां
पूर्वी राजस्थान में अगले पांच से छह दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 13 से 15 जुलाई के बीच शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां स्थानीय स्तर पर सीमित रहने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल प्रदेश में किसी मजबूत मानसूनी सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं. ऐसे में अधिकांश जिलों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है.


जोधपुर-बीकानेर में चलेंगी तेज धूलभरी हवाएं
पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी के बीच तेज धूलभरी हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. धूलभरी हवाओं के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है. खुले क्षेत्रों और राजमार्गों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है. तेज हवाओं के दौरान हल्की और अस्थायी वस्तुओं के उड़ने की भी आशंका रहती है.


पिछले 24 घंटे में कैसा रहा राजस्थान का मौसम?
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं दर्ज की गईं. हालांकि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा. मानसून की कमजोर गतिविधियों के कारण बड़े स्तर पर बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई. तापमान की बात करें तो फलोदी में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अजमेर में न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. पश्चिमी राजस्थान में तापमान का स्तर अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है.


मानसून की अगली सक्रियता पर टिकी नजर
राजस्थान में मानसून के पहले चरण के बाद बारिश की गतिविधियां फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं. आगामी करीब एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है. हालांकि कमजोर मौसम तंत्र के कारण उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसानों और आम लोगों की नजर मानसून की अगली सक्रियता पर बनी हुई है. फिलहाल जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज धूलभरी हवाओं की संभावना है, जबकि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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