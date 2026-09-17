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राजस्थान में अगले 24 घंटे खतरनाक! जयपुर समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 17 सितंबर की शाम के बाद मौसम बदलेगा. जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट है. 40-50 KM की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कई जिलों में येलो अलर्ट के साथ बारिश और गरज-चमक का अनुमान है. 18 सितंबर को भी बारिश होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 17, 2026, 04:56 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 04:56 PM IST
राजस्थान में अगले 24 घंटे खतरनाक! जयपुर समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में 17 सितंबर को जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 17 सितंबर की शाम के बाद भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. वहीं प्रदेश के कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.

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इन 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर तथा इनके आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन हो सकता है. इस दौरान अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. शाम के बाद मौसम में बदलाव के साथ गरज-चमक और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है.

24 घंटे में कई जिलों में हुई बारिश
पिछले 24 घंटे में जयपुर, सीकर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, करौली, कोटा, राजसमंद, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर और पाली जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. करौली के सूर में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इससे कई इलाकों में मौसम सुहावना हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर तेज हवा और गरज-चमक भी देखने को मिली.

इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, डीडवाना-कुचामन, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में येलो अलर्ट दिया है. यहां कहीं-कहीं हल्की से मध्यम मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव का असर
राजस्थान के मौसम में बदलाव के पीछे दो सिस्टम का असर बना हुआ है. सौराष्ट्र और आसपास के अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है. इसके साथ ही 17 सितंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी राज्य के ऊपर सक्रिय हुआ है. इन मौसमी सिस्टम के कारण बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज-चमक, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है.

18 सितंबर को भी जारी रहेगी बारिश
18 सितंबर को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा. जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इसके बाद 20 सितंबर को दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं 19 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी और मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है. 21 सितंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

बारिश और आंधी में ऐसे रहें सुरक्षित
गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, खेत या पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें. आंधी के समय बिजली के खंभों, होर्डिंग और कमजोर पेड़ों से दूरी बनाए रखें. तेज बारिश होने पर वाहन धीरे चलाएं और जलभराव वाले रास्तों से निकलने से बचें. बिजली चमकने के दौरान संभव हो तो घर या किसी सुरक्षित पक्की जगह पर रहें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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