Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री

राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री

राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री इसी सप्ताह होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों में अनुकूल परिस्थितियां बनने पर मानसून दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में प्रवेश कर सकता है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Jul 01, 2026, 12:58 PM|Updated: Jul 01, 2026, 12:58 PM
राजस्थान में मानसून की उल्टी गिनती शुरू! जानिए कब होगी धमाकेदार एंट्री
Image Credit: Rajasthan Weather UpdateSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बहुत जल्द मानसून की एंट्री हो सकती है. माना जा रहा है ​​कि इसी सप्ताह राजस्थान में मानसून प्रवेश कर सकता है, लेकिन इस साल पिछले सालों के मुकाबले मानसून देरी से आ रहा है. आखिरकार कब कहां कैसे पहुंचेगा राजस्थान में मानसून.

कब आएगा मानसून?
राजस्थान में इस बार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पिछले पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ते सबसे लंबा इंतजार कराया. साल 2021 से 2025 के दौरान मानसून कभी सामान्य समय से पहले तो कभी तय तिथि पर प्रदेश में पहुंच गया था, लेकिन इस बार जुलाई शुरू होने के बावजूद मानसून राजस्थान की सीमा तक नहीं पहुंच सका.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग के अनुसार, इसी सप्ताह मानसून प्रवेश कर सकता है. इसके साथ ही जुलाई से ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है. अगले तीन से चार दिनों में इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है. यदि मौसम की स्थिति अनुकूल रही, तो दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से मानसून की औपचारिक एंट्री हो सकती है.

पांच साल में पहली बार इतनी देरी
पिछले पांच साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो साल 2021 में मानसून सामान्य तिथि से करीब आठ दिन पहले 18 जून को राजस्थान पहुंच गया था. साल 2022 में मानसून ने 30 जून को प्रदेश में प्रवेश किया, जो सामान्य तिथि से लगभग छह दिन देरी से था. साल 2023 और 2024 में मानसून ने 25 जून को तय समय पर दस्तक दी.

वहीं, साल 2025 में मानसून 18 जून को ही प्रदेश पहुंच गया था. इसके विपरीत इस वर्ष 28 जून तक भी मानसून राजस्थान में प्रवेश नहीं कर पाया और अब इसके 2 जुलाई तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इस तरह पिछले पांच वर्षों में यह सबसे लंबा इंतजार माना जा रहा है.

पिछले साल की तुलना में 52 फीसदी कम बारिश
मानसून की देरी का सीधा असर प्रदेश में साल के आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है. पिछले साल 18 जून को मानसून आने के बाद 28 जून तक राजस्थान में 109.89 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. वहीं, इस वर्ष 28 जून तक केवल 56.98 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 52 प्रतिशत कम है. बारिश की कमी के कारण कई क्षेत्रों में गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है. यदि मानसून सक्रिय होता है, तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

इन संभागों में तेज बारिश की संभावना
अगले चार दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. वहीं जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने और उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है.

Rajasthan Weather Update

जुलाई के पहले सप्ताह पर टिकी उम्मीदें
मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा का मानना है कि अगर आगामी दिनों में मानसून की गति तेज होती है, तो जुलाई का पहला सप्ताह राजस्थान के लिए राहत लेकर आ सकता है. इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में भी मदद मिलेगी. लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेशवासियों की निगाहें मानसून की पहली अच्छी बारिश पर टिकी हैं, जिससे जल संकट और भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

1 जुलाई को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 1 जुलाई को चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

राजस्थान में जल्दी आ सकता है मानसून, 4-5 दिनों में दक्षिण-पूर्वी इलाकों में देगा दस्तक

ट्रेंडिंग न्यूज़

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

कौन है सुमिता बिश्नोई, जिसने सांवलियाजी मंदिर में ठेका दिलाने के नाम पर की 2.45 करोड़ रुपये की ठगी

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

नर्सिंग कॉलेजों को राहत, हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और BPT काउंसलिंग पर लगाई रोक

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

चाकू-रॉड से किया था जानलेवा हमला, 5 साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

Commercial LPG: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, जयपुर में 183 रुपए की बड़ी राहत

Ajmer news: दो महिलाओं के संपत्ति हड़पने के चलते रचा अपहरण का खेल, कोर्ट ने दी रिमांड

TAGS:
Rajasthan Weather

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Education Conclave 2026: शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की सबसे सशक्त नींव - प्रेमचंद बैरवा
Jaipur news
2
Rajasthan Weather
3
Dungarpur News
4
Rajasthan Crime
5
Jaipur news