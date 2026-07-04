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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

Rajasthan Weather Update: IMD जयपुर ने राजस्थान के कई जिलों के लिए अगले 3 घंटे का तात्कालिक मौसम अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में तेज बारिश, 40-60 किमी/घंटा की हवाएं, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 04, 2026, 06:21 AM|Updated: Jul 04, 2026, 06:21 AM
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने शुक्रवार सुबह 4 बजे तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी. विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है.

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

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मौसम विभाग के अनुसार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, भरतपुर, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है.

इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी आने, वज्रपात होने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग ने इन जिलों के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

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इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, चूरू, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है.

इन इलाकों में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं

मौसम विभाग के मानचित्र के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और फलौदी जिलों के लिए फिलहाल किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि मौसम की स्थिति बदलने पर विभाग नई चेतावनी जारी कर सकता है.

खराब मौसम के दौरान क्या हो सकता है असर

ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली के खंभों और कच्ची संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है. बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. इसके अलावा खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना जताई गई है.

येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने किसी बड़े प्रभाव की आशंका नहीं जताई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है. ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

मौसम विभाग की जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े न हों तथा सुरक्षित स्थान पर शरण लें. तेज बारिश और आंधी के समय वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें.

इसके साथ ही बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्लग निकाल दें और धातु की वस्तुओं या बिजली के खंभों के संपर्क में आने से बचें. खुले मैदानों में अनावश्यक रूप से रुकने से भी बचने की सलाह दी गई है.

अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की जरूरत

यह तात्कालिक मौसम चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की गई है. मौसम विभाग लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है. जिन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लोगों को मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर ध्यान देने और प्रशासन व मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है. खराब मौसम के दौरान थोड़ी सी सावधानी किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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